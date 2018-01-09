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Дальнее зарубежье 09.01.2018 19:18

Генсек НАТО заявил об укреплении альянсом системы коллективной обороны в Европе

Процесс адаптации НАТО к новой сложной ситуации в области безопасности требует увеличения военных расходов государствами-членами альянса, заявил во вторник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что Россия становится более напористой на востоке. А на южном фланге - в Ираке, в Сирии, на Ближнем Востоке также возрастает напряженность. НАТО реагирует. Мы укрепляем нашу систему коллективной обороны в Европе, и мы проецируем стабильность за пределы наших границ", - сказал Й.Столтенберг на совместной с президентом Словении Борутом Пахором пресс-конференции в Брюсселе.

НАТО приветствует тот факт, что "Словения остановила сокращение расходов на оборону", сказал Й.Столтенберг.

"И мы видим, что происходит увеличение оборонного бюджета, но я ожидаю, что этот процесс будет продолжаться, потому что нужно еще больше увеличивать оборонные расходы", - отметил Й.Столтенберг.

"Я думаю важно помнить, что после окончания "холодной войны" фактически все европейские члены НАТО стали сокращать оборонные расходы. В течение длительного периода времени по всей Европе происходило сокращение оборонных расходов", - отметил он. "Но после того как Россия в 2014 году незаконно аннексировала Крым и использовала силу, а также из-за общего ухудшения ситуации в сфере безопасности с учетом того, что происходило в Ираке, в Сирии, и нестабильности близ наших границ члены НАТО решили прекратить сокращать расходы на оборону и начать постепенно их увеличивать, стремясь вывести на уровень 2% ВВП каждой страны", - сказал генсек Североатлантического альянса.

"И я ожидаю, что и Словения выполнит это обязательство", - добавил он.

В свою очередь словенский президент Б.Пахор сказал, что сообщил генеральному секретарю (НАТО), что не считает, что через пару лет Словения уже выйдет на уровень выделения 2% ВВП на оборону. "Но чрезвычайно важно было то, что мы замедлили процесс сокращения расходов на оборону. И постепенно, шаг за шагом мы будем все больше инвестировать в оборону. Не потому, что так требует от нас НАТО, а потому, что вокруг нас возникают новые угрозы в сфере безопасности", - отметил он. "И поэтому нашим обязательством, как перед нашими гражданами, так и перед нашими союзниками, является то, чтобы мы смогли обеспечить мир, стабильность и безопасность наших стран", - заявил Б.Пахор.

По его словам, в ходе состоявшейся встречи в штаб-квартире НАТО стороны обсуждали ряд международных тем, включая Россию.

Он поблагодарил Й.Столтенберга за то, что тот "всегда поддерживал Словению", в том числе, когда "надо было обсуждать очень щекотливые вопросы, связанные с Россией и другими странами".

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Тэги: ЕВРОПА, ОБОРОНА, СТОЛТЕНБЕРГ


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