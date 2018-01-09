Белоруссия договорилась об экспорте мясомолочной продукции в Иран, надеется на поставки в $100 млн ежегодно

Белорусское государственное ЗАО "Мясо-молочная компания" подписало во вторник в Минске соглашение о сотрудничестве с иранской компанией IMEX, предусматривающее продвижение белорусской продукции на рынок этой страны, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.
"Соглашение предусматривает сотрудничество в области продвижения белорусских товаров мясомолочной группы на иранский рынок и организацию ее сертификации в Иране", - сказал А.Богданов.
Он уточнил, что в первую очередь будут налажены поставки говядины и сливочного масла, в последующем планируется расширить ассортимент за счет сухого молока и сухих молочных смесей для детей. "В дальнейшем также возможен экспорт сыров и цельномолочной продукции", - добавил представитель Минсельхозпрода.
"Компании намерены выйти на годовой оборот в $100 млн", - сказал А.Богданов, выразив надежду, что такая цифра может быть достигнута уже в 2018 году. "Пусть и не $100 млн, но будем к этой сумме стремиться", - отметил он.
Как сообщил представитель Минсельхозпрода, в конце января в Тегеране планируется проведение межправительственной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В середине февраля намечен визит в Минск специалистов иранской службы в области радиологии и ветеринарии. "В конце февраля также планируется визит в Иран делегации бизнес-кругов Белоруссии и встреча на уровне аграрных ведомств двух стран с целью активизации двусторонней торговли, в том числе в развитие подписанного сегодня соглашения", - добавил он.
На данный момент, отметил начальник главного управления ВЭД, поставки продукции белорусского продовольствия в Иран незначительны.
ЗАО "Мясо-молочная компания" создано в 2009 году решением правительства Белоруссии для увеличения экспорта местной мясомолочной продукции. Сотрудничает с мясомолочными предприятиями всех регионов республики. Занимается изучением конъюнктуры мирового рынка и продвижением продукции белорусских производителей на внешние рынки, а также логистикой.
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