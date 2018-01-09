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Дальнее зарубежье 09.01.2018 20:00

Инфляция в Венесуэле превысила 2600% в 2017 году

Потребительские цены в Венесуэле в прошлом году выросли на 2616%, что является мировым рекордом, свидетельствуют данные оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент страны).

В том числе в декабре инфляция составляла 85%, отмечает The Sydney Morning Herald.

Традиционно гиперинфляцией называется увеличение цен более чем на 50%.

"Центробанк Венесуэлы ответственен за гиперинфляцию. Он печатает деньги, чтобы финансово поддерживать правительство", - заявил председатель финансового комитета, профессор экономики Хосе Герра.

По его словам, "инфляция только в декабре превышает совокупный рост цен за весь год во всех государствах Латинской Америки".

Как заявил один из депутатов, член финансового комитета Рафаэль Гусман, Венесуэла является единственной страной в мире с гиперинфляцией, сообщает Deutsche Welle.

Правительство Венесуэлы уже два года не публикует динамику роста потребительских цен и ВВП. На 2017 год Международный валютный фонд прогнозировал в стране инфляцию на уровне 652%, а на 2018 год - 2350%.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

На протяжении последних месяцев в Венесуэле продолжается борьба правящей леворадикальной и оппозиционных правоцентристских партий. В июле 2017 года было созвано Национальное учредительное собрание, которое должно заниматься конституционными реформами. Собрание представлено в основном сторонниками президента страны Николаса Мадуро и не признано оппозицией.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИНФЛЯЦИЯ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]