Инфляция в Венесуэле превысила 2600% в 2017 году

Потребительские цены в Венесуэле в прошлом году выросли на 2616%, что является мировым рекордом, свидетельствуют данные оппозиционной Национальной ассамблеи (парламент страны).

В том числе в декабре инфляция составляла 85%, отмечает The Sydney Morning Herald.

Традиционно гиперинфляцией называется увеличение цен более чем на 50%.

"Центробанк Венесуэлы ответственен за гиперинфляцию. Он печатает деньги, чтобы финансово поддерживать правительство", - заявил председатель финансового комитета, профессор экономики Хосе Герра.

По его словам, "инфляция только в декабре превышает совокупный рост цен за весь год во всех государствах Латинской Америки".

Как заявил один из депутатов, член финансового комитета Рафаэль Гусман, Венесуэла является единственной страной в мире с гиперинфляцией, сообщает Deutsche Welle.

Правительство Венесуэлы уже два года не публикует динамику роста потребительских цен и ВВП. На 2017 год Международный валютный фонд прогнозировал в стране инфляцию на уровне 652%, а на 2018 год - 2350%.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

На протяжении последних месяцев в Венесуэле продолжается борьба правящей леворадикальной и оппозиционных правоцентристских партий. В июле 2017 года было созвано Национальное учредительное собрание, которое должно заниматься конституционными реформами. Собрание представлено в основном сторонниками президента страны Николаса Мадуро и не признано оппозицией.