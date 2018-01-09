Нефть торгуется около максимума почти за 3 года, Brent - у $67,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов во вторник, в том числе, из-за ожидаемого очередного сокращения запасов топлива в США.
Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:58 увеличились на $0,08 (0,12%) - до $67,86 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,3 (0,49%) - до $62,03 за баррель.
Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $68,1 за баррель и WTI - до $62,1 за баррель, что является максимальными уровнями с мая 2015 года, отмечает The Economic Times.
"Цены на нефть остаются на восходящей траектории", - полагает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
"Ребалансировка нефтяного рынка завершится в первом полугодии 2018 года", - заявил главный исполнительный директор Statoil Эльдар Сэтре в интервью агентству Bloomberg. Он по-прежнему ожидает колебаний котировок, но в долгосрочной перспективе цены будут расти.
Американский институт нефти (API), получающий информацию о запасах топлива от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, обнародует отчет в ночь со вторника на среду. Официальные данные министерства энергетики США станут известны в среду в 18:30 МСК.
Эксперты в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Если это произойдет, то снижение показателя будет зафиксировано по итогам восьмой недели подряд.
Аналитики BOCI Securities Ltd. повысили прогноз цен на нефть Brent и теперь ожидают, что в первом квартале она будет стоить в среднем $62 за баррель, во втором и третьем квартале - $64 за баррель, в четвертом квартале - $60 за баррель. Для марки WTI прогнозы составляют соответственно $59, $61 и $57 за баррель.
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