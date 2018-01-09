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СНГ 09.01.2018 20:35

Президент Узбекистана подписал новую оборонную доктрину, приоритетом которой является взаимодействие с соседними странами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "Об оборонной доктрине", сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы узбекского государства.

"Новая оборонная доктрина демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в конце прошлого года закон, принятие которого было инициировано президентом, был принят Законодательной палатой и одобрен сенатом.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, ДОКТРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]