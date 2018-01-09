Президент Узбекистана подписал новую оборонную доктрину, приоритетом которой является взаимодействие с соседними странами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "Об оборонной доктрине", сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы узбекского государства.

"Новая оборонная доктрина демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в конце прошлого года закон, принятие которого было инициировано президентом, был принят Законодательной палатой и одобрен сенатом.