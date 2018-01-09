Семь человек погибли и 15 пострадали в результате теракта в Пакистане

Не менее семи человек погибли в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, еще 15 человек получили ранения, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.
Террорист на мотоцикле произвел взрыв возле автомобиля полиции в 300 метрах от парламента провинции Белуджистан. В результате погибли четверо полицейских, двое мирных граждан и сам террорист.
Телеканал "Аль-Джазира", со своей стороны, сообщает о 16 пострадавших. По его данным, смертник передвигался не на мотоцикле, а пешком и направлялся в сторону парламента.
Атаку осудил премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан".
Город Кветта часто становится целью террористов. Последняя атака произошла 17 декабря прошлого года, тогда в результате атаки на протестантскую церковь погибли девять человек, 30 получили ранения.
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