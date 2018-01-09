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Дальнее зарубежье 09.01.2018 20:42

Семь человек погибли и 15 пострадали в результате теракта в Пакистане

Не менее семи человек погибли в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта, еще 15 человек получили ранения, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.

Террорист на мотоцикле произвел взрыв возле автомобиля полиции в 300 метрах от парламента провинции Белуджистан. В результате погибли четверо полицейских, двое мирных граждан и сам террорист.

Телеканал "Аль-Джазира", со своей стороны, сообщает о 16 пострадавших. По его данным, смертник передвигался не на мотоцикле, а пешком и направлялся в сторону парламента.

Атаку осудил премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан".

Город Кветта часто становится целью террористов. Последняя атака произошла 17 декабря прошлого года, тогда в результате атаки на протестантскую церковь погибли девять человек, 30 получили ранения.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]