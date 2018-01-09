Иран будет привержен ядерной сделке, пока она ему выгодна, заявляют в Тегеране

Иран будет привержен Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) до тех пор, пока он приносит Тегерану выгоду, заявил глава стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази, которого цитирует иранское информационное агентство IRNA.

"Если США откажутся продлить приостановление экономических санкций против Ирана, это значит выход из ядерной сделки. Тегеран подождёт и посмотрит, как европейцы будут относиться к политике президента США Трампа. Если они будут поддерживать свою независимость и продолжать противостоять санкциям и решениям США, ситуация будет отличаться, но если они уступят американскому давлению, всё будет по-другому", - сказал К.Харрази, выступая перед журналистами в кулуарах 2-й Тегеранской конференции по безопасности.

По его словам, если СВПД не сможет добиться ощутимых результатов в соответствии с интересами Ирана, тогда Тегеран не будет привержен ядерной сделке.

2-я Тегеранская конференция по безопасности "Региональная безопасность в Западной Азии, появляющиеся вызовы и тенденции" открылась в столице Ирана в понедельник.