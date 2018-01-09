Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет - эксперты

Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет, свидетельствуют оценки S&P Global Platts.
В декабре производство в стране составляло 1,7 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2002 года, когда тысячи нефтяников начали продлившуюся несколько месяцев забастовку. Летом 2014 года, когда цены на нефть превышали $100 за баррель, объемы добычи составляли 2,3 млн б/с.
Падение производства, скорее всего, продолжится, поскольку венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) испытывает нехватку денежных средств, пишет Houston Chronicle.
"Венесуэла не привлекает к себе такого большого внимания, как Иран, Ливия или Нигерия, но она будет постоянным риском в 2018 году", - полагает главный аналитик исследовательской фирмы Wood Mackenzie Энн-Луиза Хитт.
В начале декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что добыча нефти в Венесуэле может продолжить падение, что представляет собой основную угрозу для рынка в 2018 году.
"Коллапс нефтяной отрасли Венесуэлы происходит прямо на наших глазах, - сказал глава отдела нефтяной отрасли и рынков МЭА Нил Аткинсон. - Не исключена возможность, что в 2018 году мы станем свидетелями масштабного падения в Венесуэле, и это в корне изменит ситуацию с балансом на нефтяном рынке".
По данным JODI, добыча нефти в стране в октябре составляла 1,955 млн баррелей в сутки.
Венесуэла обладает крупнейшими резервами нефти в мире.
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