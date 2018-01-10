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СНГ 10.01.2018 14:04

Проспект имени Назарбаева может появиться во втором казахстанском городе

Депутаты Южно-Казахстанского областного маслихата (совета) выступили за переименование проспекта Астаны в Шымкенте (административный центр Южного Казахстана) в проспект имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба акима (главы) области.

"Сегодня прошла внеочередная девятнадцатая сессия Южно-Казахстанского областного маслихата. (. . .) На заседании выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем первого президента нашей страны - Нурсултана Абишевича Назарбаева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата.

"Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года депутаты алматинского маслихата "с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса" единогласно приняли решение о переименовании одной из главных магистралей мегаполиса - улицы Фурманова в проспект Н.Назарбаева. Ранее имя Н.Назарбаева было присвоено аэропорту Астаны.

Сам глава государства в интервью журналистам заявил позже, что не приветствует подобные инициативы.

"Ну, назвали, хорошо хоть Фурманова, не какого-нибудь комиссара. (. . .) То есть, спасибо за все, но не надо этого делать", - сказал Н.Назарбаев в конце декабря.

"Конечно, я своим указом могу запретить это делать. Я вот публично сейчас всем казахстанцам говорю: не надо этого делать! Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами: не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, а делами. Я стараюсь это делать. А что бывает с памятниками через прохождение времен, мы все хорошо из истории знаем", - заметил тогда глава государства.

Впервые имя Н.Назарбаева было присвоено еще 10 лет назад улицам в иорданском Аммане и российском Грозном. Кроме того, улицы имени первого президента Казахстана есть в нескольких городах Турции, именем Н.Назарбаева названа магистральная улица в столице российского Татарстана городе Казань.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]