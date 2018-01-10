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Дальнее зарубежье 10.01.2018 14:13

Трамп не реагирует на угрозу США со стороны России, утверждается в докладе конгрессменов-демократов

Президент США Дональд Трамп не придает должного значения опасности со стороны России на фоне активного вмешательства Москвы в дела других государств, говорится в докладе американских конгрессменов-демократов, который оказался в распоряжении агентства Ассошиэйтед Пресс.

АП отмечает, что это 200-страничное исследование будет официально обнародовано позже в среду, и что это первый подробный доклад Конгресса, посвященный деятельности РФ по "подрыву демократии", после президентских выборов в США 2016 года. Сам доклад, во многом, опирается на информацию из открытых источников и на интервью с европейскими дипломатами и другими официальными лицами, пишет АП.

"Никогда прежде президент США так отчетливо не игнорировал столь серьезную и растущую угрозу для безопасности США", - утверждается в этом документе.

Инициатор доклада сенатор-демократ Бен Кардин - член сенатского комитета по международным отношениям - заявил, что в то время как Д.Трамп "практически бездействует", Россия якобы задействует "ассиметричный арсенал" и ведет "неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах".

Всего, по мнению составителей доклада, вмешательство РФ было отмечено в 19 странах Европы.

При этом в докладе упоминаются попытки России различными путями повлиять на выборы в Великобритании, в Финляндии в 2015 году и во Франции в 2017 году, а также "вероятно" - в ФРГ в том же 2017 году. Также авторы обвиняют РФ в кибератаках, пропагандистских кампаниях, поддержке радикальных групп и в военных операциях против Украины и Грузии.

В то же время авторы отдают должное усилиям ряда европейских стран, включая Финляндию и Эстонию, по противодействию российскому вмешательству.

В ответ конгрессмены предлагают целый ряд мер. В частности, в Конгрессе считают необходимым объединить усилия Демократической и Республиканской партий для продвижения демократии в Европе и увеличить финансирование демократических инициатив. Авторы советуют усилить взаимодействие между ведомствами США по проблеме российского вмешательства, причем авторы упомянули опыт Национального антитеррористического центра США, сформированного после терактов 11 сентября 2001 года.

Кроме того, доклад рекомендует проводить ежегодные глобальные саммиты по такой проблематике, наподобие форумов, посвященных борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) или с местными экстремистами; и обязать компании-операторы социальных сетей публиковать информацию о финансировании политической рекламы, размещенной на их ресурсах.

По данным АП, республиканцы из комитета сената по международным отношениям, включая его председателя Боба Коркера, не стали ставить своих подписей под этим докладом. Однако агентство отмечает, что ряд изменений в американской политике указывает на определенный интерес к содержанию доклада со стороны Республиканской партии.

В настоящее время в США ведут серию расследований о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года.

Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.

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Тэги: США, РОССИЯ, УГРОЗА, ДОКЛАД


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