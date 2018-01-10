Узбекистан хочет создать аэрокосмическую промышленность

Разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы предлагается в проекте госпрограммы объявленного в Узбекистане "Года активного предпринимательства, инновационных идей и технологий", вынесенного в среду на обсуждение.
"Проекты нормативно-правовых документов по восстановлению авиационной промышленности и созданию аэрокосмической промышленности планируется подготовить до 10 ноября 2018 года", - говорится в тексте программы.
В проекте документа указывается, что соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено разработать стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. При этом, в частности, предусматривается создание госоргана по аэрокосмической деятельности.
Предусмотрено также утвердить программу действий, направленную на формирование материальной и научной базы, подготовку кадров, а также привлечение иностранных инвестиций в аэрокосмическую промышленность.
Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании парламенту в конце декабря заявил, что в последние годы в стране не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава государства указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства к созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.
Как сообщалось, вопросы развития сотрудничества Узбекистана и России в области аэрокосмической промышленности обсуждались в ходе визита в Ташкент вице-премьер РФ Дмитрия Рогозина в октябре 2017 года.
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