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Дальнее зарубежье 10.01.2018 14:45

Autonomous Flight хочет доставлять людей в Хитроу на беспилотниках

Британский бизнесмен Мартин Уорнер разрабатывает беспилотное воздушное транспортное средство, которое сможет перевозить людей из центра Лондона в аэропорт Хитроу за 12 минут, пишет The Times.

В будущем аппарат с электрическим двигателем может быть использован для сокращения нагрузки на дорожные сети по всей Великобритании.

Компания Autonomous Flight, созданная 46-летним М.Уорнером, намерена в марте представить двухместную модель беспилотного аппарата. Первый полет, который будет проходить с пилотом, запланирован на конец текущего года.

Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой Y6S разрабатывается инженерами в графстве Оксфордшир. Он сможет подниматься на высоту до 500 метров и будет передвигаться с максимальной скоростью 113 км/час. Радиус полета составит 128 км от контролирующего устройства.

Как ожидается, стоимость дрона будет составлять 20 тыс. фунтов стерлингов ($14,8 тыс.).

В Autonomous Flight предполагают, что стоимость 15-минутного полета в Хитроу составит всего 25 фунтов, что примерно равняется цене билета на скоростной поезд, соединяющий центр города с аэропортом, отмечает BBC.

Основатель компании надеется, что дронами заинтересуются и в других городах.

Эти летательные аппараты используют чистую литиево-ионную технологию. Они практически бесшумны и намного чище обычных воздушных судов. Они доступны по цене. Не нужно искать решение борьбы с автомобильными пробками на земле, где не осталось свободного места. Вместо этого можно взглянуть в небо на высоты от 90 до 450 метров, на которых практически никто не летает, пишет The Times.

Подобные разработки ведутся и другими компаниями в разных странах. Так, китайская компания, производящая беспилотники Ehang, недавно провела испытания пассажирского дрона в Дубае, сообщает газета.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ДРОН, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]