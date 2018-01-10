Autonomous Flight хочет доставлять людей в Хитроу на беспилотниках

Британский бизнесмен Мартин Уорнер разрабатывает беспилотное воздушное транспортное средство, которое сможет перевозить людей из центра Лондона в аэропорт Хитроу за 12 минут, пишет The Times.
В будущем аппарат с электрическим двигателем может быть использован для сокращения нагрузки на дорожные сети по всей Великобритании.
Компания Autonomous Flight, созданная 46-летним М.Уорнером, намерена в марте представить двухместную модель беспилотного аппарата. Первый полет, который будет проходить с пилотом, запланирован на конец текущего года.
Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой Y6S разрабатывается инженерами в графстве Оксфордшир. Он сможет подниматься на высоту до 500 метров и будет передвигаться с максимальной скоростью 113 км/час. Радиус полета составит 128 км от контролирующего устройства.
Как ожидается, стоимость дрона будет составлять 20 тыс. фунтов стерлингов ($14,8 тыс.).
В Autonomous Flight предполагают, что стоимость 15-минутного полета в Хитроу составит всего 25 фунтов, что примерно равняется цене билета на скоростной поезд, соединяющий центр города с аэропортом, отмечает BBC.
Основатель компании надеется, что дронами заинтересуются и в других городах.
Эти летательные аппараты используют чистую литиево-ионную технологию. Они практически бесшумны и намного чище обычных воздушных судов. Они доступны по цене. Не нужно искать решение борьбы с автомобильными пробками на земле, где не осталось свободного места. Вместо этого можно взглянуть в небо на высоты от 90 до 450 метров, на которых практически никто не летает, пишет The Times.
Подобные разработки ведутся и другими компаниями в разных странах. Так, китайская компания, производящая беспилотники Ehang, недавно провела испытания пассажирского дрона в Дубае, сообщает газета.
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