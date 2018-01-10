Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в среду в 15:33 по времени Астаны (13:33) произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,7 располагался в 488 км к юго-западу от Алматы, говорится в сообщении.
Координаты эпицентра - 39.54 градуса северной широты, 73.70 градусов восточной долготы. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.
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