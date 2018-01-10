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Регион 10.01.2018 14:06

Свыше 48 тыс. человек арестовали в 2017 году по подозрению в связях с движением Гюлена - глава МВД Турции

Силы безопасности Турции в 2017 году арестовали по подозрению в связях с движением FETO, возглавляемым оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, более 48,3 тыс. человек заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Даже эти цифры недостаточно отражают всю серьезность этого дела", - приводит турецкая газета "Хюрриет" слова министра.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Ф.Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, ДВИЖЕНИЕ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]