Свыше 48 тыс. человек арестовали в 2017 году по подозрению в связях с движением Гюлена - глава МВД Турции

Силы безопасности Турции в 2017 году арестовали по подозрению в связях с движением FETO, возглавляемым оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, более 48,3 тыс. человек заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Даже эти цифры недостаточно отражают всю серьезность этого дела", - приводит турецкая газета "Хюрриет" слова министра.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Ф.Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Ф.Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.