Пресс-релиз

11 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (адрес: проспект Ходжалы, дом 20) состоится традиционная встреча с азербайджанскими и российскими журналистами. Она посвящена Дню российской печати, который ежегодно отмечается 13 января.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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