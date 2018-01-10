Пресс-релиз

11 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (адрес: проспект Ходжалы, дом 20) состоится традиционная встреча с азербайджанскими и российскими журналистами. Она посвящена Дню российской печати, который ежегодно отмечается 13 января.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов