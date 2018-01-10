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Дальнее зарубежье 10.01.2018 15:01

Сирийские войска продолжают наступление в провинции Идлиб - СМИ

Сирийские войска и их союзники ведут наступление в провинции Идлиб на стратегически важный объект - аэродром Абу эд-Духур, контролируемый боевиками, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Целью операции является освобождение аэродрома и обеспечение безопасности дороги из Дамаска в город Алеппо, отмечается в сообщении.

В настоящее время правительственные силы ведут бои возле аэродрома с разными группировками боевиков, в том числе связанными с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Военная база Абу эд-Духур была захвачена боевиками в 2015 году. В конце октября 2017 года правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб.

Операция сирийских войск вынудила десятки тысяч жителей провинции перебраться в районы близ границы Сирии с Турцией, отмечает "Ассошиэйтед пресс".

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ВОЙСКА, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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