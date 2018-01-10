Сирийские войска продолжают наступление в провинции Идлиб - СМИ

Сирийские войска и их союзники ведут наступление в провинции Идлиб на стратегически важный объект - аэродром Абу эд-Духур, контролируемый боевиками, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Целью операции является освобождение аэродрома и обеспечение безопасности дороги из Дамаска в город Алеппо, отмечается в сообщении.

В настоящее время правительственные силы ведут бои возле аэродрома с разными группировками боевиков, в том числе связанными с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Военная база Абу эд-Духур была захвачена боевиками в 2015 году. В конце октября 2017 года правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб.

Операция сирийских войск вынудила десятки тысяч жителей провинции перебраться в районы близ границы Сирии с Турцией, отмечает "Ассошиэйтед пресс".