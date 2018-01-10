Президент Азербайджана выразил соболезнования семье Георги Чантурия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Георги Чантурия в связи с его безвременной кончиной, сообщает сайт главы государства.

В 1995-1998 годах Г.Чантурия занимал должность первого посла Грузии в Азербайджане, а ранее был советником президента по вопросам иностранных дел.

Г.Чантурия возглавлял "Международную нефтяную корпорацию Грузии" с момента ее основания в 1995 году до 2004 года.

Б.Рустамбеков