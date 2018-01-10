Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0293 RUR   0.0299 GBR   2.3007 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.96 Brent   68.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Социум 10.01.2018 14:36

Президент Азербайджана выразил соболезнования семье Георги Чантурия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Георги Чантурия в связи с его безвременной кончиной, сообщает сайт главы государства.

В 1995-1998 годах Г.Чантурия занимал должность первого посла Грузии в Азербайджане, а ранее был советником президента по вопросам иностранных дел.

Г.Чантурия возглавлял "Международную нефтяную корпорацию Грузии" с момента ее основания в 1995 году до 2004 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЧАНТУРИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана В Азербайджане установлен новый размер минимальной заработной платы Премьер Турции отмечает авторитет Азербайджана в регионе Президент Азербайджана назначил председателя Агентства продовольственной безопасности Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ASK

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]