Таджикистан и Узбекистан должны больше сотрудничать в целевом использовании водных и энергетических ресурсов, считает Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдулло Ариповым высказался за большую интеграцию государств региона в области использования водных ресурсов, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Таджикистан заинтересован в укреплении международного сотрудничества с Узбекистаном в целевом использовании водных и энергетических ресурсов. Республика никогда не создаст проблемы, связанных с этим важным вопросом для региона и постоянно выступает за большую интеграцию государств региона и мира в области водных ресурсов и экологии", - сказал Э.Рахмон.

"В ходе встречи, которая проходила в атмосфере взаимопонимания, были затронуты вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, в том числе вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров и продукции, восстановления существующих железных дорог, разминирования пограничных территорий, открытия существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов и другие вопросы, связанные с государственной границей", - говорится в сообщении.

Правительственная делегация Узбекистана во главе с А.Ариповым прибыла в Душанбе для участия в заседании межправкомиссий по вопросам торгово-экономического сотрудничества и делимитации границы.