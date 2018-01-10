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Дальнее зарубежье 10.01.2018 15:33

Будущие переговоры между Сеулом и Пхеньяном будут направлены на обеспечение безопасности Олимпиады - Минобороны Южной Кореи

Основной целью предстоящих переговоров в военной области между Южной Кореей и КНДР должны стать меры по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны.

"В данный момент в центре внимания (будущих) переговоров - успешное и мирное проведение Олимпиады. Мы займемся вопросами повестки дня в пошаговом режиме, начиная с самых простых", - сказал он журналистам.

При этом Уай-Ти-Эн напоминает, что Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля должны пройти зимние Олимпийские игры, находится примерно в 80 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.

В свою очередь премьер-министр Южной Кореи Ли Нагён заявил на встрече с компаниями-спонсорами Олимпийских игр, что Сеул ожидает прибытия на Олимпиаду делегации из КНДР в составе 400 - 500 человек.

"Ожидается приезд представительной делегации, насчитывающей 400-500 человек", - сказал премьер.

При этом он выразил надежду на то, что предстоящие Олимпийские игры сыграют положительную роль для нормализации обстановки на Корейском полуострове.

"Мы искренне надеемся, что также как Олимпиада-88 (XXIV летние Олимпийские игры, прошедшие в Сеуле - ИФ) внесли вклад в окончании "холодной войны", так и зимние Олимпийские игры в Пхенчхане улучшат нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове, которая представляет серьезную угрозу безопасности (. . .) а также внесут вклад в мир во всем мире путем сокращения рисков для безопасности", - добавил премьер.

Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. На ней, в частности, после трехлетнего перерыва стороны достигли договоренности о переговорах по военным вопросам. Представители КНДР также заявляли о планах Пхеньяна отправить на Олимпийские игры в Пхенчхане "делегацию высокого ранга".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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