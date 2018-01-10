Будущие переговоры между Сеулом и Пхеньяном будут направлены на обеспечение безопасности Олимпиады - Минобороны Южной Кореи

Основной целью предстоящих переговоров в военной области между Южной Кореей и КНДР должны стать меры по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны.
"В данный момент в центре внимания (будущих) переговоров - успешное и мирное проведение Олимпиады. Мы займемся вопросами повестки дня в пошаговом режиме, начиная с самых простых", - сказал он журналистам.
При этом Уай-Ти-Эн напоминает, что Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля должны пройти зимние Олимпийские игры, находится примерно в 80 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
В свою очередь премьер-министр Южной Кореи Ли Нагён заявил на встрече с компаниями-спонсорами Олимпийских игр, что Сеул ожидает прибытия на Олимпиаду делегации из КНДР в составе 400 - 500 человек.
"Ожидается приезд представительной делегации, насчитывающей 400-500 человек", - сказал премьер.
При этом он выразил надежду на то, что предстоящие Олимпийские игры сыграют положительную роль для нормализации обстановки на Корейском полуострове.
"Мы искренне надеемся, что также как Олимпиада-88 (XXIV летние Олимпийские игры, прошедшие в Сеуле - ИФ) внесли вклад в окончании "холодной войны", так и зимние Олимпийские игры в Пхенчхане улучшат нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове, которая представляет серьезную угрозу безопасности (. . .) а также внесут вклад в мир во всем мире путем сокращения рисков для безопасности", - добавил премьер.
Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. На ней, в частности, после трехлетнего перерыва стороны достигли договоренности о переговорах по военным вопросам. Представители КНДР также заявляли о планах Пхеньяна отправить на Олимпийские игры в Пхенчхане "делегацию высокого ранга".
Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев
Представители азербайджанской диаспоры на митинге в центре Киева требуют от МВД Украины защиты от криминала
Президент Алиев объявил 2018 год "Годом Азербайджанской Народной Республики»
Президент Алиев поручил довести в 2018г газификацию до 95%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 12 января планирует привлечь 250 млн манатов
Азеригаз газифицировал в 2017 году около 60 населенных пунктов
Президент Азербайджана выразил соболезнования семье Георги Чантурия
В ДТП на дорогах Азербайджана накануне погибли 2 человека - МВД
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
PROKON успешно реализовала проект для “SOCAR Polymer”
Состоится заседание экспертного совета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»