Минсельхоз увеличил число E-услуг, интегрированных на портал «Электронное правительство»

Министерство сельского хозяйства Азербайджана расширило до 22 число электронных услуг, интегрированных на портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az), отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«Минсельхоз интегрировал еще три вида услуг на портал «Электронное правительство». Отныне пользователи смогут через портал воспользоваться услугой приема обращений и документов для замены водительских прав на управление тракторами и прочими механическими транспортными средствами», - говорится в сообщении.

Кроме того, через e-gov.az будут оказываться услуги по приему документов и обращений от граждан для госрегистрации и снятия с госучета тракторов и механических транспортных средств, используемых в лесном и сельском хозяйствах из списка, установленного кабинетом министров.

Воспользоваться данными услугами смогут лица, прошедшие регистрацию на портале «Электронное правительство».

Н.Аббасова