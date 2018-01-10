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АПК 10.01.2018 15:27

Минсельхоз увеличил число E-услуг, интегрированных на портал «Электронное правительство»

Министерство сельского хозяйства Азербайджана расширило до 22 число электронных услуг, интегрированных на портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az), отмечается в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«Минсельхоз интегрировал еще три вида услуг на портал «Электронное правительство». Отныне пользователи смогут через портал воспользоваться услугой приема обращений и документов для замены водительских прав на управление тракторами и прочими механическими транспортными средствами», - говорится в сообщении.

Кроме того, через e-gov.az будут оказываться услуги по приему документов и обращений от граждан для госрегистрации и снятия с госучета тракторов и механических транспортных средств, используемых в лесном и сельском хозяйствах из списка, установленного кабинетом министров.

Воспользоваться данными услугами смогут лица, прошедшие регистрацию на портале «Электронное правительство».

Н.Аббасова

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Тэги: ПОРТАЛ, УСЛУГИ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]