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СНГ 10.01.2018 16:15

Экс-министр Улюкаев содержится в трехместной камере СИЗО "Кремлевский централ" - источник

Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не жалуется на условия содержания его в СИЗО, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - сказал собеседник агентства.

Источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с экс-министром.

А.Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ" до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал 61-летнего А.Улюкаева виновным в получении взятки $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

Защита уже обжаловала приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СИЗО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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