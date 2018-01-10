Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не жалуется на условия содержания его в СИЗО, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - сказал собеседник агентства.

Источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с экс-министром.

А.Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ" до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал 61-летнего А.Улюкаева виновным в получении взятки $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

Защита уже обжаловала приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.