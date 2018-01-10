Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не жалуется на условия содержания его в СИЗО, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - сказал собеседник агентства.
Источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с экс-министром.
А.Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории "Кремлевский централ" до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал 61-летнего А.Улюкаева виновным в получении взятки $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.
Защита уже обжаловала приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.
Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев
Представители азербайджанской диаспоры на митинге в центре Киева требуют от МВД Украины защиты от криминала
Президент Алиев объявил 2018 год "Годом Азербайджанской Народной Республики»
Президент Алиев поручил довести в 2018г газификацию до 95%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 12 января планирует привлечь 250 млн манатов
Азеригаз газифицировал в 2017 году около 60 населенных пунктов
Президент Азербайджана выразил соболезнования семье Георги Чантурия
В ДТП на дорогах Азербайджана накануне погибли 2 человека - МВД
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
PROKON успешно реализовала проект для “SOCAR Polymer”
Состоится заседание экспертного совета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»