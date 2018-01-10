Председателем правительства Каталонии снова может стать смещенный с этого поста Пучдемон - СМИ

Отстраненный от власти в Каталонии бывший председатель правительства Карлес Пучдемон может занять этот пост по итогам прошедших внеочередных выборов - соответствующее соглашение достигнуто на встрече руководства партий "Вместе за Каталонию" и "Левых республиканцев", выступающих за независимость этого автономного сообщества Испании.

Испанская газета "Вангуардиа" сообщает в среду, что встреча состоялась накануне вечером в Брюсселе за закрытыми дверями. На ней стороны сошлись во мнении относительно того, что пост главы правительства Каталонии вновь должен быть отдан К.Пучдемону, однако препятствие этому состоит в том, что он не может прибыть в Каталонию на церемонию принесения присяги, поскольку в отношении бывшего главы правительства Каталонии на испанской территории выписан ордер на арест.

Между тем, отмечает газета, не исключено, что К.Пучдемон сможет принести присягу в режиме видеомоста, или же его речь прочитает доверенное лицо.

На прошедших в конце декабря внеочередных выборах в парламент Каталонии большинство получили три партии, выступающие за независимость региона. При этом К.Пучдемон был выдвинут первым номером от партии "Вместе за Каталонию".