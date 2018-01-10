Один из советников Белого дома предлагал вывести часть сил США из Восточной Европы для улучшения отношений с Россией - СМИ

Еще в феврале 2017 года высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности США предложил вывести из Восточной Европы часть войск США, чтобы улучшить отношения новой американской администрации с Россией, сообщило американское электронное издание "Дейли бист".
"Дейли бист" подчеркивает, что этой идее не был дан ход. Однако, уточняет издание, это первый известный на данный момент случай, когда высокопоставленный советник Белого дома высказывал подобные инициативы.
При этом этот Интернет-портал в публикации ссылался на слова двух бывших сотрудников администрации США, которые предпочли не разглашать свои имена.
Один из них заявил, что данное предложение поступало от члена Совета национальной безопасности Кевина Харрингтона, ответственного за стратегическое планирование.
Так, по его словам, К.Харрингтон якобы предложил перевести военнослужащих США подальше от российской границы, чтобы "пересмотреть наши интересы в новом контексте отношений с Россией".
В свою очередь К.Харрингтон высказал мнение, что введенные в отношении России экономические санкции вредят США, и предложил передислоцировать или отозвать размещенных в странах Балтии американских военнослужащих с целью вызвать положительную реакцию России. Он также выразил сомнения том, что Балтия представляет для США интерес и что этот регион играет важную роль на фоне отношений между Вашингтоном и Москвой.
Цель предложения состояло в том, чтобы на практике выяснить, будет ли улучшать Россия отношения с США в ответ, если Вашингтон сделает первый шаг в этом направлении, уточняет "Дейли бист".
В то же время один из бывших чиновников заявил изданию, что эта идея показалась ему наивной. По его мнению, Москва оценила бы этот шаг как сигнал к более агрессивным действиям на международной арене, например, на Украине и в Сирии.
"Я чувствовал, что мы что-то отдадим, но было непонятно, что мы получим взамен", - сказал экс-сотрудник администрации.
Он добавил, что в итоге К.Харрингтон отказался от предложения, поскольку глава Совета национальной безопасности Герберт Макмастер был против его идеи.
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