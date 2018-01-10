Посольство США в Дании оцеплено после обнаружения подозрительного предмета - СМИ

Территорию американского посольства в Дании в среду окружили отряды полиции, на место прибыли армейские взрывотехники, сообщает интернет-портал шведского издания "Экспрессен".

К посольству прибыли более 20 полицейских автомобилей.

В полиции сообщают, что правоохранители обследуют некий "подозрительный предмет".

Посольство США в Дании подтверждает, что рядом с дипмиссией действительно обнаружен подозрительный предмет, и что датская полиция в настоящее время предпринимает необходимые действия.

Американские дипломаты посоветовали жителям и гостям города избегать посещения района Копенгагена, где находится посольство США.