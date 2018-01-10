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Дальнее зарубежье 10.01.2018 15:47

Посольство США в Дании оцеплено после обнаружения подозрительного предмета - СМИ

Территорию американского посольства в Дании в среду окружили отряды полиции, на место прибыли армейские взрывотехники, сообщает интернет-портал шведского издания "Экспрессен".

К посольству прибыли более 20 полицейских автомобилей.

В полиции сообщают, что правоохранители обследуют некий "подозрительный предмет".

Посольство США в Дании подтверждает, что рядом с дипмиссией действительно обнаружен подозрительный предмет, и что датская полиция в настоящее время предпринимает необходимые действия.

Американские дипломаты посоветовали жителям и гостям города избегать посещения района Копенгагена, где находится посольство США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДАНИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]