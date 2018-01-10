Нефть торгуется у максимума за 3 года на сигналах падения запасов в США

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост на торгах в среду и находятся на рекордных отметках за три года на данных о существенном сокращения запасов топлива в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 поднялась на $0,27 (0,39%) - до $69,09 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,45 (0,70%) - до $63,4 за баррель.
Во вторник обе марки выросли в цене более чем на 1,5% на сообщении Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.
Если официальные статданные министерства энергетики США, которые будут обнародованы в 19:30 в среду, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Тем не менее, аналитики ожидают менее существенного падения - на 3,75 млн баррелей.
Запасы бензина, по прогнозам экспертов, увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей.
"Поступили сигналы очередного значительного снижения запасов, и рынок верит, что они будут сокращаться довольно стабильными темпами, - сказал аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Позитивный тренд продолжается".
Кроме того, накануне Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть в мире в 2018 году.
Как ожидается, марка WTI в текущем году будет стоить в среднем $55,33 за баррель, что на 4,8% выше декабрьской оценки. Прогноз для Brent был улучшен на 4,3% - до $59,74 за баррель.
Также EIA на 2,7% повысило прогноз добычи нефти в США, до 10,27 млн баррелей в сутки.
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