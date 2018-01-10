Путин в четверг встретится с руководителями российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы отрасли" - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что встреча пройдет в преддверии Дня российской печати.
Кроме того, в четверг В.Путин встретится со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее".
В День знаний 1 сентября 2017 года глава государства провел Всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее", во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040-2050-х годов, отметили в Кремле.
Во Всероссийском конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее", в котором приняло участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации, одержали победу 35 работ школьников.
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