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ТЭК 10.01.2018 16:41

Минэнерго США ожидает роста нефтедобычи до рекордных 11 млн б/с к концу 2019г

Добыча нефти в США вырастет до рекорда, превысив 11 млн баррелей в сутки (б/с) к концу 2019 года, прогнозирует Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

Январская редакция ежемесячного доклада Short-Term Energy Outlook содержит первые прогнозы ведомства на 2019 год. Среднее значение производства нефти за 2019 год в целом составит около 10,85 млн б/с, рассчитывают в Минэнерго.

Кроме того, EIA существенно повысило оценки на 2018 год: теперь предполагается, что нефтедобыча увеличится на почти 1 млн б/с вместо ожидавшихся в декабре 780 тыс. б/с и составит в среднем 10,3 млн б/с.

Потенциал роста предложения нефти из США может создать проблемы для стран ОПЕК и не-ОПЕК, договорившихся ограничить добычу.

С декабря 2017 года по декабрь 2019 года производство нефти в США увеличится примерно на 1,2 млн б/с, причем 800 тыс. б/с из них обеспечат месторождения Пермского бассейна, охватывающего обширные территории на юге страны. Кроме того, значительный вклад внесут разработки на шельфе Мексиканского залива, где до конца 2019 года должны стартовать семь новых проектов.

Вместе с тем EIA ожидает существенного увеличения спроса на нефть и нефтепродукты в США - до 20,3 млн б/с в 2018 году (+2,4%) и до 20,64 млн б/с в 2019 году (+1,7%).

Мировой спрос на нефть, по оценкам управления, увеличится на 1,7 млн б/с как в текущем, так и в следующем году.

Благодаря ожидаемому росту добычи EIA улучшило прогнозы мировых цен на нефть в 2018 году.

Прогноз среднегодовой цены нефти WTI на текущий год составляет $55,33 за баррель, что на 4,8% выше декабрьской оценки. Прогноз для Brent был улучшен на 4,3% - до $59,74 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, США, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]