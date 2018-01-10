Саудовская Аравия расширила возможности доступа иностранцев к рынку акций

Власти Саудовской Аравии внесли поправки в правила допуска квалифицированных иностранных инвесторов (QFI) к участию в операциях на рынке акций с целью повысить привлекательность вложений на Саудовской фондовой бирже (Tadawul).
Прямой доступ к рынку акций получат иностранные инвесторы с объемом активов под управлением не менее 1,875 млрд риялов ($500 млн), говорится в сообщении Управления рынков капитала (Capital Markets Authority, CMA) Саудовской Аравии. Весной прошлого года эта сумма была в 10 раз больше, и предполагалось, что CMA со временем может снизить ее до 11,25 млрд риялов.
Иностранный капитал должен составлять не более 49% рыночной стоимости зарегистрированной на бирже компании, причем один квалифицированный иностранный инвестор не может владеть более чем 10% акций в обращении (ранее - максимум 5%).
Новые правила вступят в силу с 1 апреля.
Tadawul является крупнейшей биржей арабского мира. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2022 году совокупная капитализация зарегистрированных на ней компаний превысит $1 трлн.
По итогам 2017 года основной фондовый индекс Саудовской Аравии Tadawul All Share Index (TASI) вырос на 0,2%. Совокупная капитализация биржи составила $450 млрд.
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