Самолет ВВС Швеции провел разведку у российских рубежей на юге Балтики

Шведский военный самолет в среду осуществил очередной разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их информации, шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена под городом Линчёпинг, в течение более двух часов курсировал приблизительно в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте около 13 тыс. метров.
Согласно данным западных авианаблюдений, шведские военные самолеты регулярно осуществляют полеты вблизи российских берегов. При этом большая их часть совпадает с разведывательными операциями военных самолетов США и других стран НАТО у российских морских границ на юго-востоке Балтийского моря. Кроме того, предполагается, что шведские военные самолеты также следят за действиями российских военных кораблей в международных водах в центральной и юго-восточной части акватории Балтики.
По имеющимся данным, вблизи российских берегов на юге Балтики в среду также был зафиксирован полет патрульного самолета ВМС Германии P-3C Orion.
Как сообщалось, во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет у Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным JOSH16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии по линии город Тарту - Финский залив.
Азербайджан продолжит приобретать современное оружие для развития армии – Алиев (ОБНОВЛЕНО)
Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев
Представители азербайджанской диаспоры на митинге в центре Киева требуют от МВД Украины защиты от криминала
Азербайджан весной 2018 года запустит на орбиту третий спутник - глава Azerkosmos
Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана в 2017 году превысило $6 млрд - Алиев
Инвесткомитет Роснефти принял решение о неучастии в аукционе по продаже газовых активов "АЛРОСА"
Азеригаз газифицировал в 2017 году около 60 населенных пунктов
Президент Азербайджана выразил соболезнования семье Георги Чантурия
В ДТП на дорогах Азербайджана накануне погибли 2 человека - МВД
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
PROKON успешно реализовала проект для “SOCAR Polymer”
Состоится заседание экспертного совета Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»