85 человек погибли с начала 2018 года в Восточной Гуте в ходе ударов сирийских войск - ООН

Усиление ударов сирийских правительственных сил по Восточной Гуте - анклаву, находящемуся под контролем оппозиции - с начала 2018 года привело к гибели не менее 85 мирных жителей, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна.
"В Восточной Гуте, где невыносимая осада привела к гуманитарной катастрофе, жилые районы днем и ночью подвергаются ударам с земли и воздуха, что заставляет мирное население прятаться по подвалам", - также говорится в заявлении.
Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования группировки "Джейш аль-Ислам".
В конце декабря российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии помогли вывезти 111 человек из Восточной Гуты в рамках первой гуманитарной эвакуации тяжелобольных и пленных из подконтрольных оппозиции районов.
Выводу людей из этой зоны предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из ЦПВС: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.
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