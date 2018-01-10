Власти курорта в Швейцарии, где застряли туристы, обещают вскоре восстановить железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт (кантон Вале) в швейцарских Альпах, где заблокированы порядка 13 тыс. человек, возобновится в среду, заявила местная администрация.
Изначально власти заявили, что первый поезд из Церматта в ближайший населенный пункт Таш выйдет в среду в 11:15 (14:15), но возобновление движения позже было перенесено на вторую половину дня.
"Железная дорога не начнет функционировать в 11:15 из-за проблем с расчисткой снега на участке между Церматтом и Ташем", - говорится в заявлении властей.
Автодорога, ведущая в Церматт, закрыта с 09:00 утра понедельника. В 17:30 в понедельник остановились поезда. Один из крупнейших лыжных курортов Швейцарии предлагает 13,4 тыс. мест в отелях и апартаментах. Также здесь проживают около 5,5 тыс. местных жителей.
"Сейчас на курорте закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично", - ранее заявил представитель курорта.
Церматт - один из самых известных и популярных в Швейцарии горнолыжных курортов. Он окружен вершинами-четырехтысячниками, среди которых Маттерхорн (4478 м над уровнем моря).
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