Прокуратура Австрии расследует сделку между ФИФА и Австрийским футбольным союзом

Официальный представитель прокуратуры Австрии в среду подтвердила, что ведется расследование финансовой сделки между Австрийской футбольной ассоциацией (OFB) и Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщают западные СМИ.

Накануне австрийские информационные порталы сообщали со ссылкой на источники, что прокуратура начала расследование в отношении главы OFB Лео Виндтнера в связи с обвинениями в том, что он содействовал переводу $100 тыс. от ФИФА в благотворительный проект в Африке, с которым связана его жена.

В прокуратуре подтвердили, что против OFB ведется расследование, однако не раскрыли имен подозреваемых.

Также представитель прокуратуры отметила, что следствие касается событий 2014 года.

"Мы расследуем обвинения в том, что должностные лица Австрийского футбольного союза потребовали у представителей ФИФА $100 тыс. в связи с избранием президента ФИФА. Предусматривалось, что средства будут направлены в Африканскую футбольную академию", - сказали в прокуратуре.

Перевод средств был проведен при переизбрании бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, который в 2015 году был отстранен от руководства ФИФА в связи с громким коррупционным скандалом в организации.

Л.Виндтнер, возглавивший Австрийскую футбольную ассоциацию в 2009 году, подтвердил, что трансфер состоялся, подчеркнув, что средства пошли на благое дело, и его не в чем упрекнуть.