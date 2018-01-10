ЦИК принял решение о регистрации 120 доверенных лиц кандидата в президенты Титова

ЦИК РФ зарегистрировал 120 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Бориса Титова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома в среду.

Согласно законодательству, у кандидата на должность президента РФ может быть 600 доверенных лиц, еще 100 может назначить партия, которая его выдвинула.

Доверенные лица могут вести агитацию, участвовать в дебатах от имени кандидата, если сам кандидат не может в них принять участие по болезни или работе.