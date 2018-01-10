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СНГ 10.01.2018 17:16

ЦИК принял решение о регистрации 120 доверенных лиц кандидата в президенты Титова

ЦИК РФ зарегистрировал 120 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Бориса Титова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома в среду.

Согласно законодательству, у кандидата на должность президента РФ может быть 600 доверенных лиц, еще 100 может назначить партия, которая его выдвинула.

Доверенные лица могут вести агитацию, участвовать в дебатах от имени кандидата, если сам кандидат не может в них принять участие по болезни или работе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]