Саакашвили допрашивали в СБУ четыре часа

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из здания СБУ, где он провел четыре часа, после допроса.
"Все вопросы касались исключительно политических акций", - заявил он журналистам.
При этом М.Саакашвили сообщил о намерении с четверга начать ездить по Украине для "поиска людей в новую власть", заверив, что допросы будет посещать. "Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду, я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами", - сказал он после допроса в управлении СБУ в Киеве.
"Я больше не буду обращать внимания на эти судебные уголовные вещи, которые они хотят ежедневно сейчас делать, чтобы у меня не было времени другими вещами заниматься", - подчеркнул он.
М.Саакашвили также сообщил, что его накануне допросили в качестве свидетеля по "так называемому участию грузинских снайперов в расстрелах на Майдане" в начале 2014 года.
"Это российская история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Только я уже не был президентом Грузии в это время и приезжал сюда как рядовой гражданин", - отметил лидер "Руха новых сил".
"Никаких грузинских снайперов нет... Так вот мой им совет - нужно просто поймать тех людей, кто расстреливал людей на Майдане. Эти люди в основном, я уверен, ходят по Украине, они даже, может быть, работают в этих органах (при этом М.Саакашвили указал на здание управления СБУ - ИФ)", - подчеркнул экс-президент Грузии.
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