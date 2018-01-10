Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
"Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Эта наша справедливая позиция, основанная на международном праве", - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год, слова которого приводит государственный телеканал AzTV.
По его словам, мировая общественность считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.
Президент добавил, что такая позиция отражена в итоговой декларации саммита "Восточное партнерство", который состоялся в ноябре 2017 года в Брюсселе.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит проведение мероприятий по развитию армии, закупке современного вооружения.
А.Азизов
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