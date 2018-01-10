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Карабахский конфликт 10.01.2018 17:27

Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Эта наша справедливая позиция, основанная на международном праве", - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год, слова которого приводит государственный телеканал AzTV.

По его словам, мировая общественность считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Президент добавил, что такая позиция отражена в итоговой декларации саммита "Восточное партнерство", который состоялся в ноябре 2017 года в Брюсселе.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит проведение мероприятий по развитию армии, закупке современного вооружения.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]