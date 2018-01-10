Азербайджан продолжит приобретать современное оружие - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Эта наша справедливая позиция, основанная на международном праве", - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год, слова которого приводит государственный телеканал AzTV.

По его словам, мировая общественность считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Президент добавил, что такая позиция отражена в итоговой декларации саммита "Восточное партнерство", который состоялся в ноябре 2017 года в Брюсселе.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит проведение мероприятий по развитию армии, закупке современного вооружения.

А.Азизов