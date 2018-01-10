Число жертв схода оползней в Калифорнии выросло до 15 человек

15 человек погибли в результате схода оползней в штате Калифорния, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее сообщалось о 13 жертвах.

Кроме того, еще 25 человек получили ранения.

Спасатели продолжают поисковые работы, не исключают роста числа жертв.

Сильнее всего в результате проливных дождей, вызвавших сход селей, пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где расположены дома многих американских знаменитостей. В результате стихии затоплены некоторые автомобильные дороги, повалены деревья, разрушены жилые дома.

Накануне власти Санта-Барбары рекомендовали десяткам тысяч местных жителей покинуть дома из-за опасности наводнений и схода оползней.