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Дальнее зарубежье 10.01.2018 17:47

Число жертв схода оползней в Калифорнии выросло до 15 человек

15 человек погибли в результате схода оползней в штате Калифорния, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее сообщалось о 13 жертвах.

Кроме того, еще 25 человек получили ранения.

Спасатели продолжают поисковые работы, не исключают роста числа жертв.

Сильнее всего в результате проливных дождей, вызвавших сход селей, пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где расположены дома многих американских знаменитостей. В результате стихии затоплены некоторые автомобильные дороги, повалены деревья, разрушены жилые дома.

Накануне власти Санта-Барбары рекомендовали десяткам тысяч местных жителей покинуть дома из-за опасности наводнений и схода оползней.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ОПОЛЗНИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]