Еврокомиссия объявила об общественных консультациях по многолетнему финансовому плану ЕС

Европейская комиссия провела в среду первую дискуссию по многолетнему финансовому плану Евросоюза - MFF (Multiannual Financial Framework) - после 2020 года.

В этот же день Еврокомиссия дала старт серии общественных консультаций по приоритетам ЕС, которые должны быть отражены в следующем MFF.

"Наша цель - собрать мнения как можно большего числа людей и получить прочную основу для подготовки программ ЕС следующего поколения, гарантируя, что каждый евро из бюджета ЕС обеспечивает максимальную добавленную стоимость для европейцев", - заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, представляя ориентиры MFF, который Еврокомиссия намерена предложить менее чем через пять месяцев.

По его словам, он не станет ничего предлагать, "не проведя интенсивных дискуссий со всеми заинтересованными сторонами".

Объявленные консультации следуют за публикацией 28 июня 2017 года аналитического документа Еврокомиссии о будущем финансов ЕС и 1 марта 2017 года "Белой книги" ЕК о будущем Европы, в которой всем гражданам предлагается присоединиться к обсуждению ключевых решений, влияющих на общее для всех будущее.

Как следует из материалов Еврокомиссии, ожидается, что бюджет ЕС продолжит инвестировать в экономический рост, рабочие места и инновации. При этом ЕС намерен играть более важную роль в таких областях, как цифровая революция, миграция, внутренняя и внешняя безопасность и оборона.

Кроме того, предполагается, что Европа сохранит за собой лидирующее положение на мировой арене в качестве главного донора гуманитарной помощи и помощи в целях развития, а также в качестве главного борца против климатических изменений. Эти цели ставятся, несмотря на то, что бюджет Евросоюза сократится после выхода Великобритании из ЕС.

Граждане могут до 8 марта высказаться относительно того, "на чем Евросоюз должен сосредоточить свои инвестиционные полномочия, чтобы получить максимальный эффект от каждого инвестированного евро".

Им предлагается дать отзывы о том, как разделы текущей политики ЕС и его программы, такие как политика сплоченности и молодежная политика, поддержка инноваций и бизнеса и инвестиции в стратегическую цифровую, транспортную и энергетическую инфраструктуры могут быть дополнительно улучшены с точки зрения эффективности, упрощения или возможностей синергизма выделяемых фондов.

Ожидается, что результаты общественных консультаций будут дополнять новыми предложениями к будущему MFF те идеи, которые уже обсуждались государствами-членами ЕС, местными органами власти и частными заинтересованными сторонами.

Еврокомиссия планирует представить свое предложение по будущему долгосрочному бюджету ЕС в мае 2018 года.

В рамках подготовки к обсуждению этого вопроса на заседании Еврокомиссии 8-9 января в Брюсселе прошла масштабная конференция по формированию MFF, на которой тон дискуссиям задал председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.