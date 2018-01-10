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ТЭК 10.01.2018 17:51

Президент Алиев поручил довести в 2018г газификацию до 95%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил довести в 2018 году уровень газификации до 95%.

Такую задачу И.Алиев высказал в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

И.Алиев отметил, что по итогам 2017 года уровень газификации составил 93%.

"В 2018 году мы продолжим вкладывать инвестиции в рамках газификации", - отметил он.

Как сообщалось ранее, ПО «Азеригаз» компании SOCAR в 2017 году газифицировало 56 населенных пунктов.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 1886 км новых газопроводов и отремонтировано 221 км газопроводов", - сообщило объединение.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ЗАДАЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]