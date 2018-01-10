Президент Алиев поручил довести в 2018г газификацию до 95%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил довести в 2018 году уровень газификации до 95%.

Такую задачу И.Алиев высказал в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

И.Алиев отметил, что по итогам 2017 года уровень газификации составил 93%.

"В 2018 году мы продолжим вкладывать инвестиции в рамках газификации", - отметил он.

Как сообщалось ранее, ПО «Азеригаз» компании SOCAR в 2017 году газифицировало 56 населенных пунктов.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 1886 км новых газопроводов и отремонтировано 221 км газопроводов", - сообщило объединение.

А.Азизов