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СНГ 10.01.2018 19:14

Назарбаев ставит задачу увеличить доходы Казахстана от транзита грузов до $5 млрд в 2020г

Казахстану необходимо увеличить доходы от транзита грузов до $5 млрд в 2020 году, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обращаясь с ежегодным посланием к народу.

"Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до $5 млрд. Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру", - сказал Н.Назарбаев.

В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% к уровню 2016 года и составил почти 17 млн тонн.

"Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций", - добавил президент.

По его словам, эти меры позволят выявить резервы роста и снизить избыточные затраты.

"Необходимо внедрить интеллектуальную транспортную систему. Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры", - сказал Н.Назарбаев.

Он также заявил о важности финансирования ремонта и реконструкции местных автодорог.

"Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной перспективе до 150 млрд тенге. Нужно обеспечить активное участие в этой работе всех администраций регионов", - заключил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗЫ, ТРАНЗИТ, НАЗАРБАЕВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]