Путин просит сопредседателей своего избирательного штаба действовать строго в рамках закона

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к сопредседателям своего избирательного штаба, заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.

"Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, - действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений", - сказал В.Путин на встрече с сопредседателями штаба.

При этом он выразил уверенность, что, действуя в рамках закона, удастся сделать все. "Но максимально корректно", - сказал он.