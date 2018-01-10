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СНГ 10.01.2018 18:34

Путин просит сопредседателей своего избирательного штаба действовать строго в рамках закона

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к сопредседателям своего избирательного штаба, заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.

"Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, - действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений", - сказал В.Путин на встрече с сопредседателями штаба.

При этом он выразил уверенность, что, действуя в рамках закона, удастся сделать все. "Но максимально корректно", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШТАБ, ЗАКОННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]