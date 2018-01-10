Путин просит сопредседателей своего избирательного штаба действовать строго в рамках закона

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к сопредседателям своего избирательного штаба, заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.
"Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, - действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений", - сказал В.Путин на встрече с сопредседателями штаба.
При этом он выразил уверенность, что, действуя в рамках закона, удастся сделать все. "Но максимально корректно", - сказал он.
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