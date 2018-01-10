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ТЭК 10.01.2018 20:40

Инвесткомитет Роснефти принял решение о неучастии в аукционе по продаже газовых активов "АЛРОСА"

Инвестиционный комитет ПАО "НК "Роснефть" в среду рассмотрел вопрос о возможном участии компании в объявленном аукционе по продаже газовых активов ПАО "АК "АЛРОСА" (MOEX:ALRS). По итогам рассмотрения принято решение о неучастии в аукционе, говорится в сообщении на сайте "Роснефти" (MOEX:ROSN).

"В конце декабря 2017 г. "Роснефть" выразила заинтересованность в рассмотрении возможности приобретения газовых активов "АЛРОСА", расположенных в непосредственной близости, а также в границах месторождений компании. В связи с чем "Роснефть" направила продавцу и регуляторам свои предложения по изменению условий аукциона с целью обеспечения его прозрачности, конкурентности и бюджетной эффективности. На дату, обозначенную для перечисления залога, компания не получила никакой информации об изменении условий аукциона", - отмечается в информации.

"На основе имеющейся и неопровергнутой предварительной геологической информации можно сделать вывод о наличии рисков списания существенной части запасов после их приобретения. При этом Роснедра подтвердили невозможность в настоящее время актуализировать геологическое качество этих активов. В то же время объявленные условия аукциона предусматривают отказ покупателя от выставления продавцу каких-либо требований, в случае если качество приобретенных активов окажется не соответствующим характеристикам, заявленным продавцом. Также это касается и отсутствия достоверной информации о финансовом состоянии офшорных компаний, на которых оформлены продаваемые активы "АЛРОСА" и их возможном обременении", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, "Роснефть" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу по поводу аукциона на приобретение газовых активов "АЛРОСА", ФАС 15 января рассмотрит эту жалобу нефтяной компании.

"АЛРОСА" выставляет на продажу единым лотом 100% в кипрских Maretiom Investments и Velarion Investments. Maretiom контролирует 100% АО "Геотрансгаз", Velarion - 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания". Обременения в отношении как акций оффшоров, так и акций "Геотрансгаза" и долей в "Уренгойской газовой компании" отсутствуют, заявляет "АЛРОСА". Аукцион пройдет 19 февраля. Стартовая цена составляет 30 млрд рублей, задаток за участие - 21 млрд рублей. Претенденты на участие должны были до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Продажа осуществляется в формате "as is", "АЛРОСА" не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.

ФАС ранее сообщила о том, что заявки на аукцион по газовым активам "АЛРОСА" подали "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) и Газпромбанк (MOEX:GZPR), а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть" (MOEX:BANE)). Между тем накануне пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев говорил агентству, что "Роснефть" не будет принимать участия в аукционе по продаже газовых активов АК "АЛРОСА" на предложенных алмазодобывающей компанией условиях.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, АЛРОСА, АУКЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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