Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа стремительно набирает популярность в США, за пять дней были проданы 29 тыс. экземпляров романа, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные экспертов системы исследований для учета продаж на книжном рынке NBD Bookscan.

Книга пользуется таким большим спросом, что интернет-магазин Amazon предупреждает о возможных задержках при доставке книги. Так, некоторые покупатели могут провести в ожидании товара от двух до четырех недель.

Количество распространенных экземпляров произведения, вероятно, будет увеличиваться в будущем, отмечает АП.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" увидела свет 5 января. В книге содержится множество подробностей личной жизни президента США Дональда Трампа.

В книге, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года. Высказывания из книги "Огонь и ярость" уже вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Так, в книге приводятся высказывания бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, С.Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Д.Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Д.Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что С.Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Д.Трампа.

Со своей стороны Д.Трамп обвинил автора книги во лжи.