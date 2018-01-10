Российский эксперт считает, что России вслед за США, возможно, следует разработать ядерные боеприпасы малой мощности

Разработка Соединенными Штатами новой тактической ядерной боеголовки не несет существенной угрозы для безопасности России, однако Москве целесообразно подумать над разработкой аналогичного боеприпаса, считает экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России генерал-полковник Виктор Есин.
"Чего-то особо опасного для России в том, что они собираются разрабатывать такие боеголовки для своей морской компоненты, я не вижу", - сказал в среду В.Есин "Интерфаксу".
Тем не менее, эксперт отмечает, что подобные шаги со стороны США не должны оставаться без ответа.
"Обращать внимание всегда нужно, какие-то меры надо будет принимать - может быть, и нам разработать такие боеголовки", - добавил эксперт.
Ранее в среду британская газета "Гардиан" со ссылкой на советника бывшего президента США Барака Обамы по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия Джона Вулфстала сообщила, что США намерены разработать маломощные ядерные боеголовки для морской версии ракеты Trident D5.
"Как мне рассказали, данные разработки призваны донести соответствующее сообщение до России, Северной Кореи и Китая. Они уверяют, что это - хороший, умеренно сильный язык, с помощью которого становится ясно, что любые попытки России или КНДР применить ядерное оружие обернутся для них масштабными последствиями", - заявил бывший советник Б.Обамы.
Дж.Вулфстал вместе с тем отметил, что намерение администрации нового президента США создать "более пригодное для применения ядерное оружие" крайне опасно и может в разы повысить шансы развязывания ядерной войны.
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