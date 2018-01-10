Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0293 RUR   0.0299 GBR   2.3007 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.96 Brent   68.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

СНГ 10.01.2018 20:00

Российский эксперт считает, что России вслед за США, возможно, следует разработать ядерные боеприпасы малой мощности

Разработка Соединенными Штатами новой тактической ядерной боеголовки не несет существенной угрозы для безопасности России, однако Москве целесообразно подумать над разработкой аналогичного боеприпаса, считает экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России генерал-полковник Виктор Есин.

"Чего-то особо опасного для России в том, что они собираются разрабатывать такие боеголовки для своей морской компоненты, я не вижу", - сказал в среду В.Есин "Интерфаксу".

Тем не менее, эксперт отмечает, что подобные шаги со стороны США не должны оставаться без ответа.

"Обращать внимание всегда нужно, какие-то меры надо будет принимать - может быть, и нам разработать такие боеголовки", - добавил эксперт.

Ранее в среду британская газета "Гардиан" со ссылкой на советника бывшего президента США Барака Обамы по контролю над вооружением и нераспространением ядерного оружия Джона Вулфстала сообщила, что США намерены разработать маломощные ядерные боеголовки для морской версии ракеты Trident D5.

"Как мне рассказали, данные разработки призваны донести соответствующее сообщение до России, Северной Кореи и Китая. Они уверяют, что это - хороший, умеренно сильный язык, с помощью которого становится ясно, что любые попытки России или КНДР применить ядерное оружие обернутся для них масштабными последствиями", - заявил бывший советник Б.Обамы.

Дж.Вулфстал вместе с тем отметил, что намерение администрации нового президента США создать "более пригодное для применения ядерное оружие" крайне опасно и может в разы повысить шансы развязывания ядерной войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АТОМ, БОЕПРИПАС, ЭКСПЕРТ


Похожие новости


К 2021 году доля нового вооружения в ядерной триаде России должна достигнуть 90% - Путин Путин: Мы не признаем ядерного статуса КНДР, считаем контрпродуктивным то, что там происходит Ядерные вооружения США должны быть выведены на американскую территорию - Лавров Лавров: РФ не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, он носит дестабилизирующий характер Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров Правительством РФ утвержден порядок создания зон безопасности для объектов атомной энергетики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]