"Роснефть" продала сеть АЗС в Украине, следует из списка аффилированных лиц компании.
В IV квартале из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены ряд ее сбытовых дочек. В частности, ООО "РН-Карт Украина", "ТНК-Индастриз Украина", ООО "Авиационная топливная заправочная компания", ООО "Глуско Ритейл".
В пресс-службе "Роснефти" подтвердили продажу АЗС в Украине, но покупателя не раскрыли.
Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusko Energy S.A. покупку Лисичанского НПЗ (ЧАО "Линик", Луганская область) и сети автозаправочных станций компании "Роснефти" в Украине.
В частности, АМКУ согласовал Glusco приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе - Кипр), на которые оформлены права собственности на ЧАО "Линик" и ООО "Восток" (Киев), владеющего украинской сетью АЗС "Роснефти". На Rosneft Management и Fargrade также были оформлены ООО "ТНК-Индастриз Украина", "РН-Карт Украина" и ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).
Glusco ранее владела 50% Rosneft Management, на которую была оформлена в частности сеть АЗС.
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