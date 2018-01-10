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ТЭК 10.01.2018 20:20

Роснефть продала сеть АЗС в Украине

"Роснефть" продала сеть АЗС в Украине, следует из списка аффилированных лиц компании.

В IV квартале из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены ряд ее сбытовых дочек. В частности, ООО "РН-Карт Украина", "ТНК-Индастриз Украина", ООО "Авиационная топливная заправочная компания", ООО "Глуско Ритейл".

В пресс-службе "Роснефти" подтвердили продажу АЗС в Украине, но покупателя не раскрыли.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusko Energy S.A. покупку Лисичанского НПЗ (ЧАО "Линик", Луганская область) и сети автозаправочных станций компании "Роснефти" в Украине.

В частности, АМКУ согласовал Glusco приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе - Кипр), на которые оформлены права собственности на ЧАО "Линик" и ООО "Восток" (Киев), владеющего украинской сетью АЗС "Роснефти". На Rosneft Management и Fargrade также были оформлены ООО "ТНК-Индастриз Украина", "РН-Карт Украина" и ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).

Glusco ранее владела 50% Rosneft Management, на которую была оформлена в частности сеть АЗС.

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Тэги: УКРАИНА, РОСНЕФТЬ, АЗС, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]