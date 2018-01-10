В Азербайджане аннулированы аттестаты аккредитации двух компаний по оказанию услуг сертификации потребительских товаров

Аннулированы аттестаты аккредитации двух компаний по оказанию услуг сертификации потребительских товаров.
Как сообщает Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, за нарушения закона Азербайджанской Республики «Об аккредитации в области оценки соответствия» ООО Cert Center и ООО Standart Cert лишены аттестатов аккредитации.
Причиной лишения аттестатов аккредитации стало, то что данные компании не создали необходимых условий для проведения плановых инспекций со стороны соответствующих органов.
Б.Рустамбеков
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