Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0293 RUR   0.0299 GBR   2.3007 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.96 Brent   68.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Бизнес и законодательство 10.01.2018 20:02

В Азербайджане аннулированы аттестаты аккредитации двух компаний по оказанию услуг сертификации потребительских товаров

Аннулированы аттестаты аккредитации двух компаний по оказанию услуг сертификации потребительских товаров.

Как сообщает Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, за нарушения закона Азербайджанской Республики «Об аккредитации в области оценки соответствия» ООО Cert Center и ООО Standart Cert лишены аттестатов аккредитации.

Причиной лишения аттестатов аккредитации стало, то что данные компании не создали необходимых условий для проведения плановых инспекций со стороны соответствующих органов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТАНДАРТ, АККРЕДИТАЦИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]