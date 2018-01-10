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ТЭК 10.01.2018 20:07

Нефть замедлила рост на данных о запасах в США, Brent у $69,11 за баррель

Цены на нефть в среду замедлили подъем из-за противоречивых данных министерства энергетики США, которые снова показали сокращение запасов нефти и продолжающийся рост запасов бензина и объемов нефтедобычи в стране.

Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов без учета стратегического резерва обновили минимум с середины 2015 года.

Мартовский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 подорожал на $0,29 (0,42%) - до $69,11 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,45 (0,71%) - до $63,41 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 4,95 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали недельное снижение запасов на 3,75 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 2,395 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 4,14 млн баррелей, дистиллятов - на 4,25 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 3,55 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,25 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения. При этом экспорт нефти из США был минимальным с ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]