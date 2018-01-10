Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана в 2017 году превысило $6 млрд - Алиев

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2017 году составило $6,2 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.
«В 2017 году экспорт увеличился на 19%, в том числе ненефтяной экспорт увеличился на 24%. При этом рост импорта составил порядка 1%. В целом, положительное сальдо внешней торговли составило $6,2 млрд», - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.
По его словам, положительное сальдо во внешней торговле имеет важное значение для обеспечения макроэкономической стабильности, стабильности курса национальной валюты.
«Я уверен, что в последующие годы размер положительного сальдо внешней торговли будет увеличиваться», - добавил президент.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года положительное сальдо внешней торговли составило $610,8 млн.
А.Азизов
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