Азербайджан продолжит приобретать современное оружие для развития армии – Алиев (ОБНОВЛЕНО)

Президент Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Эта наша справедливая позиция, основанная на международном праве", - сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

По его словам, мировая общественность считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Президент добавил, что такая позиция отражена в итоговой декларации саммита "Восточное партнерство", который состоялся в ноябре 2017 года в Брюсселе. «Это стало очередным ударом по Армении, это показывает положительный подход европейских структур к азербайджано-армянскому нагорно-карабахскому конфликту, а также, в целом, к процессам, протекающим в мире. Правда в том, что сегодня Европа сама страдает от сепаратизма и понимает, что это такое. Мы же сталкиваемся с агрессивным сепаратизмом», - подчеркнул президент.

И.Алиев добавил, что рост сепаратизма в Европе являются своеобразным сигналом для международного сообщества о том, что нужен единый подход в этом вопросе. «Мы всегда говорили об этом. Я неоднократно заявлял, что нужен единый подход ко всем проявлениям сепаратизма, необходимо отказаться от двойных стандартов. Азербайджан не откажется от своей принципиальной позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, восстановление территориальной целостности страны является самым важным для нас», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжит проведение мероприятий по развитию армии, закупке современного вооружения. «Мы, в отличие от Армении, живем за свой счет, в том числе за свой счет наращиваем военную мощь. Мы, в отличие от Армении, ни у кого не просим подаяния, кредитов. Поэтому мы продолжим выделять необходимые средства на развитие армии», - сказал И.Алиев.

А.Азизов