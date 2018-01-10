Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0293 RUR   0.0299 GBR   2.3007 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.96 Brent   68.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Транспорт и связь 10.01.2018 21:40

Азербайджан весной 2018 года запустит на орбиту третий спутник - глава Azerkosmos

Азербайджан планирует запуск на орбиту телекоммуникационного спутника "Azerspace-2" в апреле 2018 года, заявил глава ОАО Azerkosmos Рашад Набиев.

"Работы по запуску спутника Azerspace-2 (третий спутник Азербайджана - ИФ) идут по графику. Непосредственный запуск спутника запланирован на апрель 2018 года», - сказал Р.Набиев в среду.

Как сообщалось ранее, по договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составляет $191,36 млн.

Как сообщалось, спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией "MEASAT" об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Общая стоимость "Azerspace-1" составляет $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СПУТНИК, ЗАПУСК, ПЛАНЫ


Похожие новости


КНДР готовится к запуску нового спутника Земли - южнокорейские СМИ Новый спутник-разведчик выведет РФ на орбиту в начале 2018 года - СМИ Azerspace-2 планируется запустить на орбиту в начале 2018г – замминистра связи Япония запустила спутник для сбора разведывательной информации Запуск в космос спутника Azerispace-2 может быть отложен на начало 2018 года Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP окажет Azerkosmos юридические услуги в рамках проекта Azerspace-2

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]