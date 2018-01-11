Финляндия усиливает погранслужбу на границе с Россией

Финляндия увеличивает штат погранслужбы на границе с Россией в связи с ростом числа российских туристов и международной обстановкой, сообщила в четверг служба новостей Yle.
"За последние три года на некоторых участках восточной границы количество пограничников сократилось вдвое. Теперь период экономии и сокращения штата позади. Усиление штата погранслужбы на российской границе, очевидно, связано как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой. Однако пока для новоиспеченных пограничников основная мотивация - это служение родине", - отмечается в публикации.
Новички погранслужбы в основном заменят сотрудников, недавно ушедших в отставку. Отслуживших пограничников также будут привлекать к обучению молодежи.
По данным издания, с 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников.
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Gunay Bank увеличил в 2017г активы на 64%
В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»