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Дальнее зарубежье 11.01.2018 15:01

Финляндия усиливает погранслужбу на границе с Россией

Финляндия увеличивает штат погранслужбы на границе с Россией в связи с ростом числа российских туристов и международной обстановкой, сообщила в четверг служба новостей Yle.

"За последние три года на некоторых участках восточной границы количество пограничников сократилось вдвое. Теперь период экономии и сокращения штата позади. Усиление штата погранслужбы на российской границе, очевидно, связано как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой. Однако пока для новоиспеченных пограничников основная мотивация - это служение родине", - отмечается в публикации.

Новички погранслужбы в основном заменят сотрудников, недавно ушедших в отставку. Отслуживших пограничников также будут привлекать к обучению молодежи.

По данным издания, с 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГРАНИЦА, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]